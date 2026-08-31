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Царьград

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Наёмники ВСУ жалуются на трудности в понимании британцев

Наёмники ВСУ жалуются на трудности в понимании британцев

Иностранные наемники ВСУ жалуются на трудности с пониманием британских сослуживцев. В социальных сетях активно обсуждаются проблемы коммуникации с английскими военными, особенно среди латиноамериканцев, из-за различий в акцентах и языке.

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