Иностранные наемники ВСУ жалуются на трудности с пониманием британских сослуживцев. В социальных сетях активно обсуждаются проблемы коммуникации с английскими военными, особенно среди латиноамериканцев, из-за различий в акцентах и языке.
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