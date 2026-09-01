Юрист Полякова: школа не вправе отстранять ребенка от занятий из-за прически

Школа вправе устанавливать требования к одежде учеников, однако закон не дает ей права регламентировать длину, цвет волос или форму стрижки.
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