Приднестровье и Гагаузия запросились в Россию.

Андрей Stan

Нуля бы не обольщался бы на скорое вступление ПМР и Гагаузии в Россию... ))) Пример, с ЮгоОсетинскими референдумами... )))) Если раньше не принятие ЮОР было продиктовано как влиянием на Грузию так и возможностью легальной поддержки ДЛНР... ( своеобразная юридическая форточка). То сейчас остается только сдерживайте Грузии... ))) Не зря же Грузия не ввела санкции против России... ))). Но одного факта общей границы России с ПМР и Гагаузкой будет достаточно для общей дестабилизации всей Молдовы...))) Режим проститутки Санду и всей её кодлы, на мой взгляд, не продержится и месяца... ))) Хотя, при непосредственном участии запада, она ещё может устроить провокации как против ПМР так и против Гагаузии... ))) Но как только Россия вновь "возьмет" Измаил?!... ))) Санду свергнут... после будет денонсирована ассоциация с ЕС... И заключение торгового союза с Россией... Даже одного этого факта будет более чем достаточно для возрождения и развития Молдовы...)))