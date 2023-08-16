Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Приднестровье и Гагаузия запросились в Россию.

Приднестровье и Гагаузия запросились в Россию.

Молдавия делает всё, чтобы стать частью Румынии. Мотивы понятны. Даже несмотря на то, что румынская экономика находится далеко не самом цветущем состоянии, всё-таки это член ЕС с 2007-го года, финансово поддерживаемый "старшими братьями".

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Комментарии
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Андрей Stan
Нуля бы не обольщался бы на скорое вступление ПМР и Гагаузии в Россию... ))) Пример, с ЮгоОсетинскими референдумами...  )))) Если раньше не принятие ЮОР было продиктовано как влиянием на Грузию так и возможностью легальной поддержки ДЛНР... ( своеобразная юридическая форточка). То сейчас остается только сдерживайте Грузии... ))) Не зря же Грузия не ввела санкции против России... ))).              Но одного факта общей границы России с ПМР и Гагаузкой будет достаточно для общей дестабилизации всей Молдовы...))) Режим проститутки Санду и всей её кодлы, на мой взгляд, не продержится и месяца... ))) Хотя, при непосредственном участии запада, она ещё может устроить провокации как против ПМР так и против Гагаузии... ))) Но как только Россия вновь &quot;возьмет&quot; Измаил?!... ))) Санду свергнут... после будет денонсирована ассоциация с ЕС... И заключение торгового союза с Россией... Даже одного этого факта будет более чем достаточно для возрождения и развития Молдовы...)))
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