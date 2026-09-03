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Зеленский назвал перестрелку СБУ и ГУР в Киеве позорной

Зеленский назвал перестрелку СБУ и ГУР в Киеве позорной

REUTERS/Valentyn Ogirenko Глава киевского режима Владимир Зеленский 3 сентября назвал произошедшую в Киеве перестрелку между представителями Службы безопасности Украины (СБУ) и Главного управления разведки страны (ГУР) позорной.

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