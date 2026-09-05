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МОСИНФОРМ

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Московские ярмарки и рыбные рынки «Москва — на волне» продолжают традиции благотворительности

Московские ярмарки и рыбные рынки «Москва — на волне» продолжают традиции благотворительности

Международный день благотворительности отмечается 5 сентября. Для многих участников московских ярмарок и проекта «Москва — на волне» помощь людям стала постоянной частью работы, поэтому эта дата имеет для них особое значение.

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