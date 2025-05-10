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«Военные из Эстонии и Польши вторглись в Курскую область»: армия России перебила сотни наемников НАТО

«Военные из Эстонии и Польши вторглись в Курскую область»: армия России перебила сотни наемников НАТО

Главные новости Курского фронта СВО. Вооруженные силы Украины продолжают предпринимать отчаянные попытки прорваться на территорию Курской области, но каждый раз они терпят сокрушительное поражение от российских войск.

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