Главные новости Курского фронта СВО. Вооруженные силы Украины продолжают предпринимать отчаянные попытки прорваться на территорию Курской области, но каждый раз они терпят сокрушительное поражение от российских войск.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии