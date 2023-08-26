Как сообщают СМИ, ссылаясь на заявление Министерства труда, миграции и занятости Таджикистана, в пять крупных городов России отправлены специальные рабочие группы, которые займутся проверкой условий проживания уехавших на заработки соотечественников.
К нам едет «ревизор» - власти Таджикистана начали проверки условий проживания в России их гастарбайтеров
Комментарии
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Tania Еременко
А наши почему не отправили комиссию в Таджикистан для проверки, как таджики относятся к русским? Не нравится условия в России - пусть уезжают назад, к себе. Россия не резиновая.
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6 час.
Сергей Федотов
Однако..... "...100 таджикских студентов, обучающихся в местном университете..." В университета Комсомольска на Амуре прям таки 100 таджикских студентов? Что-то из серии тракторист Рабинович. И вообще, на каком основании немытые козоёбы едут с проверкой в Россию?
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6 час.
АП
Александр Петров
Какая на хрен комиссия? Не нравится ся жить в России по законам России, не хочешь вставать на воинский учет - чумадан, вокзал, аул!
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6 час.
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