Медвежий угол

37 979 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр
    Шойгу не планирует военных операций и не руководит ими.Это не функция министра обороныНе герой он для м...
  • Волков Владимир
    Может поэтому фашисты и дошли до Москвы и взяли Питер в блокаду.Не герой он для м...
  • Волков Владимир
    А что в Твери уже фронт? И Пригожин шел в атаку на вражеские окопы. Не пишите хрень . Да, погиб человек. Да у него ес...Не герой он для м...

К нам едет «ревизор» - власти Таджикистана начали проверки условий проживания в России их гастарбайтеров

К нам едет «ревизор» - власти Таджикистана начали проверки условий проживания в России их гастарбайтеров

Как сообщают СМИ, ссылаясь на заявление Министерства труда, миграции и занятости Таджикистана, в пять крупных городов России отправлены специальные рабочие группы, которые займутся проверкой условий проживания уехавших на заработки соотечественников.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Tania Еременко
А наши почему не отправили комиссию в Таджикистан для проверки, как таджики относятся к русским? Не нравится условия в России - пусть уезжают назад, к себе. Россия не резиновая.
Ответить
6 час.
Сергей Федотов
Однако..... &quot;...100 таджикских студентов, обучающихся в местном университете...&quot; В университета Комсомольска на Амуре прям таки 100 таджикских студентов? Что-то из серии тракторист Рабинович. И вообще, на каком основании немытые козоёбы едут с проверкой в Россию?
Ответить
6 час.
АП
Александр Петров
Какая на хрен комиссия? Не нравится ся жить в России по законам России, не хочешь вставать на воинский учет - чумадан, вокзал, аул!
Ответить
6 час.

Картина дня

наверх