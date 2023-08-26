К нам едет «ревизор» - власти Таджикистана начали проверки условий проживания в России их гастарбайтеров

Tania Еременко А наши почему не отправили комиссию в Таджикистан для проверки, как таджики относятся к русским? Не нравится условия в России - пусть уезжают назад, к себе. Россия не резиновая.

Сергей Федотов Однако..... "...100 таджикских студентов, обучающихся в местном университете..." В университета Комсомольска на Амуре прям таки 100 таджикских студентов? Что-то из серии тракторист Рабинович. И вообще, на каком основании немытые козоёбы едут с проверкой в Россию?