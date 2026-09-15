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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кузнецов о двух ничьих «Краснодара» подряд: «Кризиса нет, идет перестройка команды. С ними все бьются, как и с «Зенитом» – выдают свои лучшие игры»

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов высказался о текущем состоянии «Краснодара». После восьми туров «быки» возглавляют турнирную таблицу Альфа-Банк РПЛ , набрав 20 очков.

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