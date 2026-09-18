Дрон ВСУ взорвался на Курской АЭС-2

В четверг, 17 сентября, при падении на градирню энергоблока №1 Курской АЭС-2 произошел взрыв украинского беспилотника.
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