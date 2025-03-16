ЛиАЗ-677 – из хлама в конфетку

Легендарный ЛиАЗ-677 – настоящий символ эпохи советского транспорта, и теперь он возвращается к жизни! Команда энтузиастов с YouTube-канала «Автобусная Мастерская VegaBus» приобрела экземпляр, которому уже 50 лет, но его состояние оставляет желать лучшего: сгнивший кузов, неправильно установленные детали, проблемы с двигателем и электрикой.