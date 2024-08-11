Фриман предрёк «магическому талисману» ВСУ F-16 судьбу танков Abrams

Истребители F-16, предоставленные Киеву западными государствами, столкнутся с сильнейшей системой ПРО РФ, заявил экс-помощник министра обороны Соединённых Штатов по вопросам международной безопасности Час Фриман.
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