НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Трент за 75 млн евро – самый дорогой игрок с истекающим контрактом по версии Transfermarkt. Салах – 2-й, Дэвис – 3-й, де Брюйне – 8-й, ван Дейк – 10-й

Портал оценивается рыночную стоимость защитника «Ливерпуля» в 75 млн евро. В список вошли футболисты, которые 30 июня 2025 года могут стать свободными агентами.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх