МВД Свердловской области обеспечило безопасность на фестивале и выборах

Полицейский гарнизон Свердловской области успешно обеспечил безопасность на международном молодежном фестивале и в единый день голосования.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Анна Пересильд уд...
- Гриб предложил сд...
- Госдума утвердила...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым