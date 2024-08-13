Магнитная буря завершится к вечеру 13 августа

Магнитная буря низкой силы завершится вечером во вторник. В Московском регионе минувшей ночью были замечены полярные сияния, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус.
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