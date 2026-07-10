Александр Прудник: «Решение исполкома МОК является переломным событием»

«Решение исполкома МОК восстановить в правах Олимпийский комитет России является знаковым, переломным событием», — считает старший научный сотрудник Института политической психологии Александр Прудник, рассуждая о том, почему авторитетная международная организация пошла навстречу России.
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