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Нижегородская правда

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Александр Прудник: «Решение исполкома МОК является переломным событием»

Александр Прудник: «Решение исполкома МОК является переломным событием»

«Решение исполкома МОК восстановить в правах Олимпийский комитет России является знаковым, переломным событием», — считает старший научный сотрудник Института политической психологии Александр Прудник, рассуждая о том, почему авторитетная международная организация пошла навстречу России.

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