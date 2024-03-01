Собянин: В Мосавиацентре появились уникальные машины для ремонта вертолетов

Эти новые технические средства позволят авиацентру самостоятельно и оперативно проводить ремонтные работы В Московском авиацентре появились два уникальных технических средства для ремонта вертолетов в полевых условиях, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.