Полицейские пострадали в драке футбольных фанатов перед матчем Лиги конференции

Трое сотрудников полиции пострадали в Великобритании в результате драки с фанатами варшавского футбольного клуба «Легия» перед встречей группового этапа Лиги конференции с бирмингемской командой «Астон Вилла».
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