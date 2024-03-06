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Уже 600 домов расселено по реновации в Москве

Уже 600 домов расселено по реновации в Москве

С начала реализации программы реновации в Москве завершено расселение 600 домов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в столичном Правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

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