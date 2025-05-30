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Интуиция родителей может помочь выявить ухудшение состояния здоровья ребёнка раньше некоторых систем раннего предупреждения

Новое исследование, опубликованное в журнале The Lancet Child & Adolescent Health, показывает, что интуиция родителей или опекунов может быть более эффективной, чем некоторые традиционные системы раннего предупреждения, в выявлении детей, находящихся в группе риска ухудшения состояния.

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