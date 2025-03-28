Кризис автопрома Германии: увольнения, убытки и борьба с Китаем

Еще осенью 2024 года в компании Volkswagen сообщили о перспективе закрытия заводов в Германии. Этот шаг обусловлен серьезным снижением капитализации немецкого автопроизводителя, упавшей почти на треть за последние пять лет.
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