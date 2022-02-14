Лайшев о допуске Валиевой до личного турнира Пекина-2022: «У меня не было сомнений в этом решении. Конечно, теперь Камиле будет тяжело»

Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить российскую фигуристку Камилу Валиеву до личного турнира Олимпиады-2022.

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