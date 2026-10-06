Йемен: официальные лица хуситов сообщили, что шесть мирных жителей были убиты в результате предполагаемого авиаудара Саудовской Аравии по деревне Умм аль-Дахи в районе Харад, провинция Хаджа, ранее в тот же день.
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