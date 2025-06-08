Военнослужащие группировок войск «Запад» и «Восток» уничтожили 52 пункта управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и 11 станций спутниковой связи Starlink Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации за прошедшие сутки.
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