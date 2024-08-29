Что изменится в жизни россиян с 1 сентября

Сентябрь обещает стать одним из самых богатых на новые законы месяцем 2024 года. Изменения существенно затронут жилищную сферу: у застройщиков сократятся обязательства, а собственники должны будут согласовывать любые перепланировки — вплоть до установки или демонтажа встроенного шкафа.