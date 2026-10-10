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Татар-информ

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«Тревога начинает истощать организм»: психиатр – о невидимой болезни

«Тревога начинает истощать организм»: психиатр – о невидимой болезни

Когда обычные переживания перестают быть нормой? Правда ли, что тревожные зумеры болеют деменцией? Как остановить приступ тревоги? На эти и другие вопросы «Татар-информа» во Всемирный день психического здоровья, который отмечается 10 октября, ответила врач-психиатр Республиканской клинической психиатрической больницы Татарстана Елена Платова.

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