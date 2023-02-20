Газета Труд

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Судья и замглавы казначейства Карачаево-Черкесии избиты бейсбольными битами

Судья и замглавы казначейства Карачаево-Черкесии избиты бейсбольными битами

Неизвестные злоумышленники избили бейсбольными битами четверых жителей Карачаево-Черкесии. В числе пострадавших, как стало известно «Интерфаксу», оказались судья Арбитражного суда и замглавы республиканского управления Федерального казначейства.

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