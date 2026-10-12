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Солнце не отпускает: Землю накроет новая волна магнитных бурь — график ударов по часам

Солнце не отпускает: Землю накроет новая волна магнитных бурь — график ударов по часам

Магнитосфера Земли продолжает восстанавливаться после мощного удара облаков солнечной плазмы. По данным специалистов, это приведет к новым периодам геомагнитной нестабильности в утренние и вечерние часы в ближайшие дни.

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