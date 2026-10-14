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Татар-информ

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Заявки на конкурс по освещению науки в Татарстане принимают до 30 октября

Заявки на конкурс по освещению науки в Татарстане принимают до 30 октября

В Татарстане продолжается прием заявок на конкурс на лучшее освещение в СМИ мероприятий научно-технологического развития республики.

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