Ввести полный запрет на работу мигрантов в такси и маршрутках предложили в Госдуме

Ввести полный запрет на работу мигрантов в такси и маршрутках предложили в ГосдумеОбсудить полный запрет на работу мигрантов в такси по всей стране предложила член комитета Госдумы по делам национальностей Анастасия Удальцова.
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