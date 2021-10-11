Экс-глава МИД Украины Климкин заявил, что с Россией возможен только гибридный мир

МОСКВА, 11 октября/ Радио Sputnik. Между Украиной и Россией возможен только "гибридный мир", заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
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