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Топить «подозрительные» суда: против кого создается новый «Балтийский альянс»?

Топить «подозрительные» суда: против кого создается новый «Балтийский альянс»?

Сообщение о том, что крошечная Эстония, имеющая один из самых маленьких и слабых военно-морских флотов в мире, готовится топить некие «подозрительные» иностранные суда на Балтике, вызвало крайне неоднозначную реакцию в нашей стране.

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