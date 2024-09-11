Каким оружием (кроме ядерного) можно нанести противнику максимальный урон?

ИО

Игорь Овчаренко

Здесь важно не оружие ,а места для уничтожения. Возьмём ЖД станции переобувания вагонов ,их всего ПЯТЬ. Уничтожение их остановит все поставки вражьей техники и очень на долго.. Приграничные мосты на ЖД и Авто. Заводы ,производящие военную технику, Криворожский, Южмаш, Запорожские заводы ,Харьковские, и все Силовые подстанции. Уничтожив все эти цели можно и другое оружие и не применять. Наш ГЕНШТАБ вероятно играет в поддавки и эти цели не видит.А МИРНЫЕ ЖИТЕЛИ ГИБНУТ.