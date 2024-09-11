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Каким оружием (кроме ядерного) можно нанести противнику максимальный урон?

Каким оружием (кроме ядерного) можно нанести противнику максимальный урон?

Какое оружие является наиболее разрушительным после ядерного? Кто-то приписывает это звание реактивным системам типа «Смерч».

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Комментарии
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ИО
Игорь Овчаренко
Здесь важно  не оружие ,а места для уничтожения. Возьмём ЖД станции переобувания вагонов ,их всего ПЯТЬ. Уничтожение  их остановит все поставки  вражьей техники и очень на долго.. Приграничные мосты на ЖД и Авто. Заводы ,производящие  военную технику, Криворожский, Южмаш, Запорожские заводы ,Харьковские, и все Силовые подстанции. Уничтожив все эти  цели можно и  другое оружие и не применять. Наш ГЕНШТАБ  вероятно играет в поддавки и эти цели  не видит.А МИРНЫЕ ЖИТЕЛИ  ГИБНУТ.
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14 час.
НЭ
Наталья Эрнст
Нам наоборот надо, &quot;раздеть&quot; европку, разоружить. Чем больше они на усраину перекинут, тем меньше у них останется. Им нечем будет воевать.
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13 час.

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