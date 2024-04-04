Темы дня
Все новостиВсе темы дня
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Темы дня

125 733 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Робинзон Робинзонов
    Да я, вообще, не из дурдома, потому и порядков ваших не знаю. В общем, Вы обратитесь к санитарам, они помогут.«Убили и убили, а...
  • Геннадий
    ...из следующей, напротив... так до сих пор Вы меня и не узнали? ... Вы могли меня часто видеть с "Соловьем-разбойник...«Убили и убили, а...
  • Оливия Никтова
    Костомаров-министр спорта??Из жалости  что-ли  ....за него напишут все и подскажут что сказать........отдыхать ему на...Настал слом эпох ...

Дно пробито - в Госдуме пропихивают закон наделяющий диаспоры реальной властью. Мигрантам в России станет еще комфортнее

Дно пробито - в Госдуме пропихивают закон наделяющий диаспоры реальной властью. Мигрантам в России станет еще комфортнее

Интересная жизнь с Vera Star По старой восточной традиции, когда выходцы из Средней Азии не могут чего-то добиться наглостью или грубой силой, они резко меняют риторику, и превращаются в дружелюбных и улыбчивых людей, но при этом их настоящие цели остаются прежними.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
александр новичихин
Совсем охуели думцы!Вместо ужесточения законов о миграции они вон что предлагают.Чего изобретать велосипед?Сделать как в эмиратах-запретить семьи перевозить,только рабочие визы.А то чурбаны парикмахеры,таксисты,ВРАЧИ! а может скоро и педагоги появятся!
Ответить
1 час.
Nina Данилова
Да пошли Вы пустобрехи
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх