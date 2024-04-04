Дно пробито - в Госдуме пропихивают закон наделяющий диаспоры реальной властью. Мигрантам в России станет еще комфортнее

Интересная жизнь с Vera Star По старой восточной традиции, когда выходцы из Средней Азии не могут чего-то добиться наглостью или грубой силой, они резко меняют риторику, и превращаются в дружелюбных и улыбчивых людей, но при этом их настоящие цели остаются прежними.
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