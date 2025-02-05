Жители питерского ЖК поймали мигранта-насильника, совершившего три нападения за вечер

ИА Регнум Первой тревогу забила одна из жительниц питерского ЖК. Женщина написала в домовом чате, как на нее у первого подъезда напал неизвестный мужчина, полез к ней руками в интимные места и пытался утащить с собой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии