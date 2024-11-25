Силы ПВО сбили 4 БПЛА в районе Новошахтинска, Таганрога, Каменска и Зернограда

Силы ПВО отражают воздушную атаку украинской армии в Ростовской области, сбиты четыре беспилотника. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Валерий Слюсарь в своем Telegram-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии