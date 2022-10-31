ВСУ обстреляли ракетами HIMARS Алчевск в ЛНР

Вооруженные формирования Украины выпустили две ракеты из реактивной системы залпового огня НIMARS по Алчевску, сообщает в телеграм-канале представительство Луганской Народной Республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов.
Вооруженные формирования Украины выпустили две ракеты из реактивной системы залпового огня НIMARS по Алчевску, сообщает в телеграм-канале представительство Луганской Народной Республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов.
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