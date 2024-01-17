Подведены итоги конкурса современного дизайна в преддверии выставки «Мода – народу! От ситца до дивана» Работы победителей станут частью масштабной экспозиции, которая в феврале откроется в творческом пространстве ивановского ж/д вокзала.
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