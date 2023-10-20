Какова связь между употреблением красного мяса и диабетом, рассказали врачи Алёна ЮрьеваНедавние исследования, проведенные Гарвардским университетом, подтвердили тесную связь между употреблением красного мяса и развитием диабета 2 типа.
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