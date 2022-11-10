Грусть Львов, любовь Дев и стресс Рыб: подробный гороскоп на 11 ноября

ОВНЫ сегодня будут чувствовать себя в компании более комфортно, чем в одиночестве. В погоне за популярностью вы можете почувствовать, что начинаете изменять своим идеалам.
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