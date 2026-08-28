Трусова покрасила волосы и готовится к международному турниру

Александра Трусова изменила цвет волос на тёмно-русый и сообщила об этом в Telegram. На следующей неделе спортсменка выступит на международном турнире Kinoshita Group Cup, который станет её первым соревнованием после возвращения на лёд.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии