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Царьград

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Трусова покрасила волосы и готовится к международному турниру

Трусова покрасила волосы и готовится к международному турниру

Александра Трусова изменила цвет волос на тёмно-русый и сообщила об этом в Telegram. На следующей неделе спортсменка выступит на международном турнире Kinoshita Group Cup, который станет её первым соревнованием после возвращения на лёд.

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