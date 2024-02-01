ФСБ задержала подозреваемого в подготовке теракта в Петропавловске-Камчатском

Сотрудники УФСБ России по Камчатскому краю совместно с УМВД России по Камчатскому краю задержали жителя краевого центра, готовившего теракт на объекте социальной инфраструктуры в Петропавловске-Камчатском.
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