Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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ФСБ задержала подозреваемого в подготовке теракта в Петропавловске-Камчатском

ФСБ задержала подозреваемого в подготовке теракта в Петропавловске-Камчатском

Сотрудники УФСБ России по Камчатскому краю совместно с УМВД России по Камчатскому краю задержали жителя краевого центра, готовившего теракт на объекте социальной инфраструктуры в Петропавловске-Камчатском.

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