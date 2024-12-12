Выяснилось, что новый муж Ивлеевой уже дважды был женат

Настя Ивлеева снова взбудоражила все медийное пространство, поделившись новостью о своем замужестве. Теперь все внимание направлено на её избранника — 32-летнего Филиппа Бегака, который оказался не просто далеким родственником знаменитой семьи Михалковых-Кончаловских, но и человеком с богатой личной историей.