Выяснилось, что новый муж Ивлеевой уже дважды был женат

Настя Ивлеева снова взбудоражила все медийное пространство, поделившись новостью о своем замужестве. Теперь все внимание направлено на её избранника — 32-летнего Филиппа Бегака, который оказался не просто далеким родственником знаменитой семьи Михалковых-Кончаловских, но и человеком с богатой личной историей.
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