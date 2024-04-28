Виктория Боня заявила, что ждет ребенка.

Новость о том, что Боня ждет ребенка вызвала бурную реакцию в сети. Многие пользователи усомнились в правдивости информации, ссылаясь на то, что несколько месяцев назад звезда заявляла об отсутствии планов по рождению еще одного ребенка.
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