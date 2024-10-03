Стало известно, что Успенскую планировали убить

успенская с дочерью.фото womanhit.ruВиталий Бородин, руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией, сообщил в своем Telegram-канале, что на певицу Любовь Успенскую готовилось покушение.
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