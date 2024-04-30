Теннисист Рублев пошутил над своей быстрой победой на турнире в Мадриде

Российский теннисист Андрей Рублев в комментарии на YouTube-канале "Больше" иронично объяснил свою быструю победу над представителем Нидерландов Таллоном Грикспором в 1/8 финала турнира серии "Мастерс" в Мадриде.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии