Европа готовится к миротворческой миссии на Украине: истинные цели и последствия Ирина ВальковаВ последние недели все чаще появляются сообщения о том, что страны Европейского союза рассматривают возможность направить на Украину свои войска для обеспечения режима прекращения огня.