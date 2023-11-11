Так называемый День народного единства прошел для меня совершенно незамеченным. Хотя вопросы я себе задавал и задаю.
Дружба народов, исламизация и судьба России
Комментарии
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h
halina
Если бы этот Журавлев прочитал Коран, вряд ли он поступил подобным образом.Море разума ,света ,-книга,посылающая добро и любовь в наш мир. Да ,действительно преступление поступать подобным образом,но ведь это скорее всего от недопонимая той великой ценности ,которая заложена в Коране. И теперь,когда у него такая возможность появилась не удары по голове откроют ему истину , а вечные слова мудрости,которые сделают его умнее, сильнее ,добрее, и он со всей строгостью осудит и свой поступок и поймет,что в действиях Адама было много юношеского задора и мало той святости к которой призывает Коран.Пусть ее станет больше.Всем любви и терпения.
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7 час.
АЛЕКСАНДР МУЛЯЛИН
Автор абсолютно прав. У русского народа в своей стране, с попустительства правящей власти и продажных судей, прав во много раз меньше чем у самого обычного мигранта. ВВП всё делает как надо, но олигархат и их приспешники всё переворачивают как надо им, игнорируя его распоряжения которые в основном остаются просто красивыми, пустыми словами. Реальные шаги ВВП делать не дадут. Народ с каждым днём нищает, а если верить СМИ и ТВ с которых нам постоянно вешают лапшу на уши, народ живёт уже просто шикарно. Противно.
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2 час.
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