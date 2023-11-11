Дружба народов, исламизация и судьба России

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halina

Если бы этот Журавлев прочитал Коран, вряд ли он поступил подобным образом.Море разума ,света ,-книга,посылающая добро и любовь в наш мир. Да ,действительно преступление поступать подобным образом,но ведь это скорее всего от недопонимая той великой ценности ,которая заложена в Коране. И теперь,когда у него такая возможность появилась не удары по голове откроют ему истину , а вечные слова мудрости,которые сделают его умнее, сильнее ,добрее, и он со всей строгостью осудит и свой поступок и поймет,что в действиях Адама было много юношеского задора и мало той святости к которой призывает Коран.Пусть ее станет больше.Всем любви и терпения.