В Тамбовском филиале РАНХиГС открылась книжная выставка "Знаешь ли ты свой край?"

В рамках года народного искусства и культурного наследия народов России в библиотеке Тамбовского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ открылась книжная выставка «Знаешь ли ты свой край?».
В рамках года народного искусства и культурного наследия народов России в библиотеке Тамбовского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ открылась книжная выставка «Знаешь ли ты свой край?».
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