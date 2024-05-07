В ночь с 6 на 7 мая в работах по уборке города были задействованы 21 единица спецтехники

В ночь с 6 на 7 мая в работах по уборке города были задействованы 21 единица спецтехникиПо информации МКУ «Дорожное городское хозяйство» механизированную уборку проезжей части продолжили пять поливомоечных машин, две пылеуборочные машины и два трактора.