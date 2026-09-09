Futures Slide As Brent Tops $100, 10Y Yields Rise Above 4.81% Ahead Of Expanded Treasury Buyback US equity futures are lower as oil continues its ascent, pushing Brent above $100 for the first time since July 24 and pushing 10Y yields to 4.
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